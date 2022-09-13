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Путин: Россия готова бесплатно помочь нуждающимся странам с удобрениями

Ирина Елагина
20:05 13.09.2022
Россия озабочена пробуксовкой «зерновой сделки», заключенной в Стамбуле.
Путин: Россия готова бесплатно помочь нуждающимся странам с удобрениями
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert ZB Globallookpress
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Сложности в реализации положений «зерновой сделки», заключенной в Стамбуле, обсудили президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц. Лидеры государств провели телефонные переговоры во вторник 13 сентября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля в Стамбуле «зерновой сделки», и российский презент очертил круг проблем, связанных с поставками зерна.

«Владимир Путин подчеркнул пакетный характер «зерной сделки», разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны», - отметили в Кремле.

Напряженной остается ситуация с экспортом российских продуктов и удобрений.

«При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений», - акцентировал внимание Шольца Владимир Путин.

При этом Россия готова бесплатно помочь нуждающимся странам с удобрениями. В ходе переговоров Путин подчеркнул «готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах».

Напомним, что на переговорах также были затронуты ситуация на Украине и угроза ядерной катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС.

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