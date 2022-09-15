В МИД заявили, что США перейдут «красную черту», если примут решение о поставке Украине ракет большой дальности

Американцы в этом случае могут стать «непосредственной стороной конфликта», добавила Захарова.

© Фото: ТРК "Звезда"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вероятное решение властей США о поставке Украине ракет большой дальности укажет на переход «красной черты» Вашингтоном. Дипломат также отметила, что американцы в этом случае могут стать «непосредственной стороной конфликта».

«Россия будет вынуждена адекватно реагировать», - отметила Захарова на брифинге.

Ранее Мария Захарова заявила, что западные страны своими санкциями пытались изолировать Россию, однако «решетка захлопнулась» за ними. По словам дипломата, недружественные страны просчитались: они решили, что мир не сможет быстро и оперативно переформатироваться на фоне санкций.