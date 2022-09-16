Путин: если Зеленский не готов к переговорам с РФ, то ей «и не надо»

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Если президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией, то РФ не будет «напрашиваться». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите ШОС в Самарканде.

«Первое условие - чтобы они согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично, - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией... Ну не готов - не надо», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что специальная военная операция РФ по защите республик Донбасса началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава.