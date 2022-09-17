Шольц рассказал о дружелюбном тоне бесед с Путиным

Канцлер ФРГ отметил, что в переговорах с Путиным были заметны определенные подвижки.

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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что все его беседы с презиедентом РФ Владимиром Путиным проходят в дружественном тоне, даже если стороны расходятся во мнениях. При этом канцлер отметил важность проведения переговоров.

«Если резюмировать все разговоры, которые я проводил с ним в последнее время, то, безусловно, подвижки были... Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», - заявил Шольц в интервью газете Deutschlandfunk.

Ранее Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе разговора основное внимание уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. Российский президент, в частности, акцентировал внимание канцлера ФРГ на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права и непрекращающихся обстрелах городов Донбасса.