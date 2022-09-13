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Медведев назвал киевский проект гарантий безопасности прологом к мировому конфликту

Игнат Далакян
20:52 13.09.2022
Медведев подчеркнул, что озвученные предложения почти означают применение к Украине пятой статьи Североатлантического пакта.
Медведев назвал киевский проект гарантий безопасности прологом к мировому конфликту
© Фото: Russian Government, Globallookpress
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что проект Киева по гарантиям безопасности представляет из себя первый шаг к мировому конфликту.

«Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст», - написал Медведев в Telegram-канале.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что озвученные предложения почти означают применение к Украине пятой статьи Североатлантического пакта. Она, в свою очередь, гласит, что если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, союзники будут считать это атакой на все страны альянса и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.

Заместитель председателя Совета безопасности России также заявил, что дальнейшее накачивание Киева оружием может обернуться тем, что военная кампания перейдет на другой уровень. Согласно его словам, тогда странам Запада не удастся «отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах», потому что «все заполыхает вокруг них».

Ранее Дмитрий Медведев допустил тотальную капитуляцию киевского режима на условиях Российской Федерации. Таким образом российский политик прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с выдвигающими ультиматумы.

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