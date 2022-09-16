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Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава

18:35 16.09.2022
Путин заявил, что Запад пытается создать антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что специальная военная операция РФ по защите республик Донбасса началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава.

«То, что они (западные страны. - Прим. ред.) всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей... Само собой напрашивается вывод, собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились - создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления», - сказал Владимир Путин.

Ранее лидер Российского государства дал оценку экономическому сотрудничеству с Турцией на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговые отношения Российской Федерации и Турции динамично развиваются.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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