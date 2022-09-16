Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что специальная военная операция РФ по защите республик Донбасса началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава.
«То, что они (западные страны. - Прим. ред.) всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей... Само собой напрашивается вывод, собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились - создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления», - сказал Владимир Путин.
Ранее лидер Российского государства дал оценку экономическому сотрудничеству с Турцией на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговые отношения Российской Федерации и Турции динамично развиваются.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов