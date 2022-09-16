Армия Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава Путин заявил, что Запад пытается создать антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что специальная военная операция РФ по защите республик Донбасса началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава. «То, что они (западные страны. - Прим. ред.) всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей... Само собой напрашивается вывод, собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились - создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления», - сказал Владимир Путин. Ранее лидер Российского государства дал оценку экономическому сотрудничеству с Турцией на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговые отношения Российской Федерации и Турции динамично развиваются. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика