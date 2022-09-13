В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин обсудил с Шольцем ситуацию вокруг Украины в контексте СВО

Игнат Далакян
19:58 13.09.2022
Путин, в частности, подробно рассказал Шольцу о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС.
Путин обсудил с Шольцем ситуацию вокруг Украины в контексте СВО
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе разговора основное внимание уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

Российский президент, в частности, акцентировал внимание канцлера ФРГ на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права и непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

«Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы», - говорится в заявлении Кремля.

Также в ходе телефонного разговора Владимир Путин разъяснил Олафу Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны.

Отвечая на вопрос канцлера ФРГ, президент РФ отметил, что российская сторона предоставляет Международному Комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.

Российский президент, характеризуя создавшуюся ситуацию в энергетике Европы, подчеркнул, что Российская Федерация была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Сообщается, что лидеры двух государств обсудят ситуацию на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:01 В стране и мире
Путин заявил Шольцу, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ чреваты масштабной катастрофой
19:18 Армия
МО: нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев РФ в Карабахе не зафиксировано
17:33 Армия
Перебазированные под Калининград МиГ-31 атаковали защищенные командные пункты «врага»
15:49 В стране и мире
Видео
Кравцов: желавшие покинуть Харьков учителя уже работают в РФ
15:15 В стране и мире
Два жителя Лисичанска погибли в результате удара HIMARS ВСУ
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.