Путин обсудил с Шольцем ситуацию вокруг Украины в контексте СВО

Путин, в частности, подробно рассказал Шольцу о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе разговора основное внимание уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

Российский президент, в частности, акцентировал внимание канцлера ФРГ на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права и непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

«Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы», - говорится в заявлении Кремля.

Также в ходе телефонного разговора Владимир Путин разъяснил Олафу Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны.

Отвечая на вопрос канцлера ФРГ, президент РФ отметил, что российская сторона предоставляет Международному Комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.

Российский президент, характеризуя создавшуюся ситуацию в энергетике Европы, подчеркнул, что Российская Федерация была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Сообщается, что лидеры двух государств обсудят ситуацию на Украине.