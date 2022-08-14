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Ничем не гнушаются: как обстрелы ВСУ по объектам энергетики могут привести к глобальной катастрофе

Виталий Акиньшин
Максим Крюков
18:30 14.08.2022
В зоне радиационного поражения окажется население в радиусе пяти тысяч километров. Помимо самой Украины, будут затронуты побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: РИА Новости
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На минувшей неделе украинские вооруженные формирования успешно закрепили за собой звание террористов, которые готовы воевать против мирных людей, не гнушаются химическими атаками, а в случае необходимости - могут устроить и ядерную катастрофу всей Европе.

Вновь досталось Донецку и пригородам. Людей и так регулярно засыпают противопехотными минами «Лепесток», а в среду вечером город подвергся химической атаке. ВСУ прицельно обстреляли пивоваренный завод на границе Донецка и Макеевки. Причем били прицельно - в емкости с аммиаком. От прилета они взорвались, едкое вещество поднялось в воздух. В зоне поражения оказалась плотная частная застройка, многоэтажки, а также ботанический сад. Аммиак распространился в радиусе более двух километров. Всех жителей Донецка призвали срочно покинуть улицы, закрыть окна, завесить их влажными полотенцами, и дышать через ватно-марлевую повязку. Сильное открытое пламя и густой дым были видны изо всех районов города.

В момент атаки на территории завода находились тридцать два человека. Один из них погиб, двое пострадали. Еще одна химатака произошла в пятницу. ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол», который расположен в Горловке. Это завод, который производит минеральные удобрения. Катастрофа не случилась лишь потому, что националисты слегка промахнулись и не попали в цистерны с химикатами.

Из-за постоянных обстрелов сейчас в аварийный режим работы переведена Каховская ГЭС. В субботу ВСУ нанесли по ней ракетный удар. В результате была отключена одна из турбин. И сейчас Каховская ГЭС работает лишь на половину своей мощности.

Кроме того, украинские военные все эти дни бьют по Запорожской атомной электростанции - самой крупной в Европе. Обстрелы начались еще 5 августа. С тех пор Киев не прекращает попытки спровоцировать глобальную катастрофу, в которой пострадают и Россия, и Украина, и еще множество стран Европы.

На прошлой неделе ударами ВСУ на АЭС уже была повреждена водородная станция и линии электропередачи, которые необходимы для безопасного функционирования энергоблоков. А на этой - один из выпущенных снарядов упал в десяти метрах от хранилища ядерных отходов. Бьют прицельно, целясь именно в хранилище отработанного топлива и в систему охлаждения реактора.

И если они будут повреждены - это приведет к необратимым последствиям. Произойдет аварийная остановка реактора, и начнется неконтролируемый процесс, сопоставимый с эффектом «грязной ядерной бомбы». В зоне радиационного поражения окажется население в радиусе пяти тысяч километров. Помимо самой Украины, будут затронуты побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии. Черное море и пролив Босфор станут непригодными для судоходства.

Сразу после того, как Запорожская АЭС еще в марте перешла под контроль российских военных, там были обнаружены 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, которые могли быть использованы для создания «грязной бомбы».

О том, как Украина перешла к ядерному терроризму и грозит ли мировому сообществу трагедия, сравнимая с Чернобылем - в репортаже Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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