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В ДНР заявили о целенаправленном обстреле пивзавода в Донецке

Анна Касаткина
00:39 11.08.2022
В результате обстрела один человек погиб и двое пострадали.
В ДНР заявили о целенаправленном обстреле пивзавода в Донецке
© Фото: Типичный Донецк, Telegram
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Один человек погиб и двое пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по пивоваренному заводу в Донецке. По предварительным данным, украинские боевики целенаправленно обстреляли предприятие, сообщает ТАСС со ссылкой представителей Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как отметил собеседник агентства в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, по предприятию, предположительно, били снарядами калибром 152 мм.

«Судя по тому, как это произошло, по предварительной версии, били целенаправленно», - сказал он.

В МЧС ДНР сообщили, что на пивзаводе в момент обстрела находилось 32 человека. Один человек в результате погиб, еще двое получили ранения.

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка вечером 10 августа. Удар по пивзаводу вызывал утечку аммиака, зона поражения составила два километра. Горожанам порекомендовали не выходить из дома, закрыть окна и двери, использовать ватно-марлевые повязки, смоченные в растворе лимонной или уксусной кислоты.

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