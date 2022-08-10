Тридцать шесть человек пострадали в ДНР от мин «Лепесток»

По данным представительства республики в СЦКК, один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

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Уже тридцать шесть жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток», которые массово применяют украинские военные. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По состоянию на 20:00 10 августа в республике зарегистрированы уже 36 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе ребенка, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Представительство республики в СЦКК неоднократно фиксировало применение ВСУ кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток» в разных городах ДНР.

Ранее стало известно, что украинские военные разбросали противопехотные мины «Лепесток» в районе железнодорожной станции Мандрыкино в Петровском районе Донецка. Кроме того, украинские боевики сбросили запрещенные боеприпасы в Кировском районе столицы ДНР.