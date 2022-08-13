Власти Запорожья снова сообщили об обстреле Энергодара и ЗАЭС со стороны ВСУ
По данным очевидцев, в городе опять слышны взрывы.
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Запорожская атомная электростанция и город Энергодар снова находятся под обстрелами украинских войск. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», - написал он в своем Telegram-канале.
По данным очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Рогов добавил, что о подробностях украинской атаки будет известно позже.
Накануне власти Запорожья показали фрагменты иностранных ракет, пущенных по Энергодару. По словам Владимира Рогова, представленные фрагменты принадлежат американской высокоточной ракете GMLRS.