Обстрел ВСУ вызвал утечку аммиака на пивзаводе в Донецке

Зона поражения составляет два километра, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Выброс аммиака произошел в результате обстрела Вооруженными силами Украины пивоваренного завода в Донецке. Об этом сообщает в штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ (Вооруженными формированиями Украины. - Прим. ред.) территории Донецкого пивоваренного завода... произошла утечка аммиака», - говорится в сообщении.

Завод расположен в Калининском районе города, зона поражения составляет два километра, уточнили в штабе. Жителям города рекомендовано не выходить на улицу и не открывать окна.

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