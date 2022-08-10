Обстрел ВСУ вызвал утечку аммиака на пивзаводе в Донецке
Зона поражения составляет два километра, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
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Выброс аммиака произошел в результате обстрела Вооруженными силами Украины пивоваренного завода в Донецке. Об этом сообщает в штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«В результате обстрела ВФУ (Вооруженными формированиями Украины. - Прим. ред.) территории Донецкого пивоваренного завода... произошла утечка аммиака», - говорится в сообщении.
Завод расположен в Калининском районе города, зона поражения составляет два километра, уточнили в штабе. Жителям города рекомендовано не выходить на улицу и не открывать окна.
Ранее корреспондент «Звезды» показал последствия ночного обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Один из снарядов попал в стену жилого дома.