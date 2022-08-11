В Запорожье заявили, что 5 снарядов ВСУ упали рядом с хранилищем источников излучения АЭС

Владимир Рогов добавил, что еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС.

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Вооруженные силы Украины продолжают массированный обстрел Энергодара и территории Запорожской АЭС. Пять снарядов, выпущенных украинскими военными, упали вблизи хранилища источников излучения станции. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. По словам Рогова, в связи с обстрелами на АЭС не удалось вовремя провести «пересменку». Пока ситуация вокруг атомной электростанции не нормализуется, работу будут продолжать работники прошлой смены.

Ранее Владимир Рогов рассказал «Звезде», как Украина пытается устроить техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что, к счастью, предпринятые меры дают результат, и усиленная группировка ПВО перехватывает почти все, что летит по Энергодару и тем более по атомной станции.