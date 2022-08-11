В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Запорожье заявили, что 5 снарядов ВСУ упали рядом с хранилищем источников излучения АЭС

Максим Крюков
16:33 11.08.2022
Владимир Рогов добавил, что еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС.
В Запорожье заявили, что 5 снарядов ВСУ упали рядом с хранилищем источников излучения АЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Вооруженные силы Украины продолжают массированный обстрел Энергодара и территории Запорожской АЭС. Пять снарядов, выпущенных украинскими военными, упали вблизи хранилища источников излучения станции. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. По словам Рогова, в связи с обстрелами на АЭС не удалось вовремя провести «пересменку». Пока ситуация вокруг атомной электростанции не нормализуется, работу будут продолжать работники прошлой смены.

Ранее Владимир Рогов рассказал «Звезде», как Украина пытается устроить техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что, к счастью, предпринятые меры дают результат, и усиленная группировка ПВО перехватывает почти все, что летит по Энергодару и тем более по атомной станции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:37 В стране и мире
Бывший спецназовец рассказал, что удары по пивзаводу в Донецке нанесли снарядами французской CAESAR
16:15 В стране и мире
Видео
В администрации Запорожской области рассказали, с помощью какого оружия ВСУ атаковали ЗАЭС
16:07 В стране и мире
112: пилоты пропавших вертолетов вышли на связь
15:05 В стране и мире
Чижов заявил, что тема выдачи шенгенских виз россиянам не стала центральной в ЕС
14:56 В стране и мире
МИД РФ: суда с украинским зерном не идут в голодающие страны Африки
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.