Армия Армия Армия

Три турбины остановлены: кадры с Каховской ГЭС после обстрела из РСЗО HIMARS

05:25 14.08.2022
Нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут отрицательно повлиять на работу объединенной энергосистемы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Опубликованы кадры с Каховской ГЭС после обстрела украинскими военными. В следствии регулярных атак со стороны ВСУ ракетами GMLRS из американской РСЗО HIMARS были остановлены три из шести турбин гидроэлектростанции. Объект работает в предаварийном режиме.

Нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут отрицательно повлиять на работу объединенной энергосистемы, а также на охлаждение реакторов Запорожской АЭС. Это повлечет не только сбои в подачи электричества, в том числе на территорию, временно подконтрольную Украине, но и приведет к экологической катастрофе в регионе.

Ранее замдиректора станции Арсений Зеленский заявил, что после ракетного обстрела с украинской стороны был отключен один из четырех гидроагрегатов Каховской гидроэлектростанции. Осколки повредили масляное хранилище, что привело к высокой угрозе возгорания. Он также рассказал об угрозе, которая может привести к ядерной катастрофе. 

В пятницу, 12 августа сообщалось о том, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из ракетных систем залпового огня HIMARS. На следующий день, 13 августа, украинские военные обстреляли территорию возле Запорожской тепловой электростанции. ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:02 В стране и мире
Салмана Рушди отключили от аппарата ИВЛ
03:38 В стране и мире
Число пострадавших при обстреле автобуса в Иерусалиме возросло до семи
02:57 В стране и мире
Постпред РФ озвучил необходимые сроки визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
01:40 В стране и мире
Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны
00:29 В стране и мире
Власти Запорожья обвинили Киев в тщательном планировании обстрела Энергодара
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.