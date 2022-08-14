Три турбины остановлены: кадры с Каховской ГЭС после обстрела из РСЗО HIMARS

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Опубликованы кадры с Каховской ГЭС после обстрела украинскими военными. В следствии регулярных атак со стороны ВСУ ракетами GMLRS из американской РСЗО HIMARS были остановлены три из шести турбин гидроэлектростанции. Объект работает в предаварийном режиме.

Нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут отрицательно повлиять на работу объединенной энергосистемы, а также на охлаждение реакторов Запорожской АЭС. Это повлечет не только сбои в подачи электричества, в том числе на территорию, временно подконтрольную Украине, но и приведет к экологической катастрофе в регионе.

Ранее замдиректора станции Арсений Зеленский заявил, что после ракетного обстрела с украинской стороны был отключен один из четырех гидроагрегатов Каховской гидроэлектростанции. Осколки повредили масляное хранилище, что привело к высокой угрозе возгорания. Он также рассказал об угрозе, которая может привести к ядерной катастрофе.

В пятницу, 12 августа сообщалось о том, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из ракетных систем залпового огня HIMARS. На следующий день, 13 августа, украинские военные обстреляли территорию возле Запорожской тепловой электростанции. ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов