Скрыть следы экспериментов: зачем киевский режим обстреливает Запорожскую АЭС

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Мир оказался под угрозой ядерной катастрофы, которая может стать самой крупной в истории человечества. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций, созванном по инициативе нашей страны.

«Призываем государства, поддерживающие киевский режим, осадить своих подопечных, принудить их немедленно и навсегда прекратить атаки на Запорожскую АЭС и жителей Энергодара и обеспечить безопасные условия для работы миссии МАГАТЭ», - сказал Василий Небензя.

С начала августа украинские войска постоянно обстреливают ЗАЭС. Местные власти сообщают, что противник бьёт по объекту из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Основные цели - система охлаждения реакторов и хранилище ядерных отходов. И только благодаря грамотным действиям российских военных, контролирующих объект, станция серьёзно не пострадала.

За ситуацией в Энергодаре напряжённо следит весь мир. Так, например, о катастрофических последствиях атак на АЭС в очередной раз предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я серьезно обеспокоен развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС на юге Украины. Я призвал все заинтересованные стороны проявить здравый смысл и разум и не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность атомной станции - крупнейшей в своем роде в Европе», - призвал генсек ООН.

При этом есть данные, что на Запорожской атомной станции проводились секретные научные эксперименты с применением радиоактивных элементов с целью создания «грязной бомбы».

«По имеющейся оперативной информации, в марте планировался не просто удар по Донбассу, не просто наступление на линии соприкосновения с народными республиками ДНР и ЛНР, но и удары с использованием грязных бомб с радиоактивными материалами, как минимум по четырем областным центрам России - по Брянску, Белгороду, Ростову и Симферополю», - сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как заявил Владимир Рогов, радиоактивный фон на ЗАЭС позволял скрыть эксперименты. Тем не менее, информация об этом дошла до МАГАТЭ. Гендиректор агентства планировал инспекцию в Энергодар. Но в Киеве всячески этому препятствовали. Массированные обстрелы станции проводились как раз для того, чтобы эксперты не смогли попасть на объект.

На совещании Совета безопасности ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия со своей стороны сделала всё возможное, чтобы визит МАГАТЭ в Энергодар всё-таки состоялся.

Местные власти утверждают, что эксперименты по созданию грязных бомб проводились не только на Запорожской, но и на Чернобыльской АЭС. И этот объект в начале марта подвергался атакам по стороны ВСУ. Украинские диверсанты взорвали линию электропередачи, питающую систему охлаждения хранилища ядерных отходов.

Сейчас из-за обстрелов ВСУ на Запорожской АЭС снижена выработка электроэнергии, а один из шести реакторов отключили. Утечки радиоактивного топлива удалось избежать. Но о консервации станции говорить пока преждевременно.

«Консервация - это крайний случай, если невозможно будет гарантированно производить работы по выработке энергии. Придется сокращать выработку и заглушать энергоблоки. Это самый нежелательный результата перед аварией, если она будет достигнута ядерным терроризмом режима Зеленского», - заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Напомним, сейчас станцию от атак ВСУ защищают российские военные. Они оперативно реагируют на угрозы. Напомним, недавно вокруг Запорожской АЭС была усилена группировка противовоздушной обороны.