© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Территория Мариуполя зачищена от украинских боевиков, их остатки заблокированы на «Азовстали». Что скрыто в ее подвалах, где находится последний очаг сопротивления нацбатов и натовских инструкторов? Почему киевские власти и их кураторы готовы на все, чтобы вытащить их оттуда?

Не секрет, что на «Азовстали» заблокированы и офицеры из США, и Канады, Германии, Франции, Италии, Турции, Швеции, Польши и Греции - вопрос только в их точном количестве и званиях. По некоторой информации, в подземельях «Азовстали» скрывается и американский генерал-лейтенант Роджер Клотье.

ВС РФ и армия ДНР объявили в районе «Азовстали» режим тишины и предложили бандформирваниям сложить оружие, дав тем самым нацбатам и наемникам последний шанс выйти на поверхность живыми. Кольцо вокруг националистов замкнулось.

Оказавшись в окружении, националисты продолжают отстреливаться, но боеприпасы уже на исходе. От завода поднимается дым - туда сработала тяжелая артиллерия. Все дома ниже завода заняты украинскими боевиками. В небе над Мариуполем - постоянный гул боевой авиации, на позициях российских Вооруженных Сил ротация - в промзону заходят свежие силы Народной Милиции Донбасса, которым предстоит «додавливать» в коммуникациях «Азовстали» самых упрямых боевиков. Подземные коммуникации завода уходят в глубину на несколько десятков метров.

Чтобы прорвать оборону монолитных укреплений, ВС РФ ведут постоянный обстрел заводской территории из артиллерии, по углубленным позициям самолеты ВКС применяют тяжелые авиационные бомбы. Чтобы избежать ненужных жертв, сводные силы РФ и ДНР подавляют буквально любой очаг вражеской обороны - обходить с фланга просто некуда. В это же время руководство украинских боевиков ежедневно публикует видео с рассказами о своем практически смертельном положении.

Самое интересное, что скрывает «Азовсталь» - иностранные наемники. Среди сдавших оружие уже есть два британца - 27-летний Эйдан Эслин с богатым послужным списком (в «активе» - участие в боях в Сирии) и Шон Пиннер (в составе 36-й бригады морпехов ВСУ воевал около 5-6 недель, то есть фактически с начала всей спецоперации). Их дела на Украине пошли не так хорошо, как они сами планировали. Подсчитать, сколько еще наемников прячется в недрах «Азовстали» сложно. По показаниям сдавшихся, количество может доходить до 300 человек, но в Народной Милиции точно знают - западных солдат удачи выловили далеко не всех. В большинстве своем иностранцы - представители ЧВК, но полностью отделять их от представителей западных спецслужб нельзя, убеждены в правительстве ДНР.

Возможно, на блокированной «Азовстали» присутствует и высокопоставленный генерал США Роджер Клотье. Если это верно, ажиотаж вокруг завода становится ясен. Отсюда и череда звонков в Кремль, и вертолеты, которые посылают якобы за главарями нацбатов, и взятый в плен оппозиционер Виктор Медведчук.

Его супруга, Оксана Марченко, дала пресс-конференцию в Москве, где обсудила ситуацию с арестом мужа. Медведчук с точки зрения украинских властей - идеальный «обменный фонд», так как последние годы последовательно выступал за нормализацию отношений с РФ и за налаживание деловых и дружеских связей. В какой-то момент его партия стала едва ли не популярней «Слуги народа» Владимира Зеленского.

Сейчас армия России не только контролирует обстановку вокруг позиций, но и полностью в курсе происходящего внутри завода. В Минобороны РФ подчеркивают - отказ от боевых действий для радикалов - последний оставшийся выход. В ведомстве сделали украинским властям и военным королевский подарок - возможность безопасно выйти из котла.