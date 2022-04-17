Наиболее многочисленны представители Польши, затем - США, Канада и Румыния, после - Великобритания, Грузия и Сирия.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Названо число иностранных наемников, привлеченных Киевом с начала спецоперации ВС РФ. Украинский националистический режим привлек 6824 специалистов из 63 государств.

Как сообщает Министерство обороны России, наиболее многочисленно представленная страна - Польша, из которой прибыли 1717 человек. Около 1500 наемников прибыло из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии - до 300 человек из каждой. С подконтрольных Турции районов Сирии - 193 человека.

По данным оборонного ведомства, большая часть иностранцев распределена между Киевом, Харьковом, Одессой, Николаевом и Мариуполем. Распределением по конкретным группировкам занимается «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины» в городе Белая Церковь.

В результате боевых действий численность наемников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что в соответствии с Международным гуманитарным правом наемники не имеют статуса «комбатантов», так как прибыли на Украину за заработком.

Ранее спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе. В результате действий российской стороны мечеть была деблокирована, 29 украинских боевиков уничтожены. Среди удерживающих заложников лиц также оказались иностранные наемники.

В МО РФ также сообщили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от националистов, наемников и ВСУ. Оставшаяся часть украинской группировки полностью заблокирована на территории металлургического комбината «Азовсталь».

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов