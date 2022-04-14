По словам наемника, «если бы украинцы действительно хотели избежать конфликта, они бы ушли».

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Среди пленных украинских военных в Мариуполе оказался наемник из Великобритании, который раньше воевал на Ближнем Востоке с курдами, а теперь отправился на Украину. Британец признался, он понял, что из Мариуполя нужно было уходить, когда начались боевые действия.

«С первого же дня, когда мы только пришли в Мариуполь, я говорил, что надо уходить. Потому что, как я уже говорил, Донбасс независимый. И если бы украинцы действительно хотели избежать конфликта, они бы ушли, они бы признали независимость этого региона. Признали бы Крым», - говорит он.

По его словам, украинские военные убивали мирное население, потому что «они преступники». Военный добавил, что, вероятно, в составе нацбатальона «Азов»* есть минимум один британец. Также он заявил, что с ним в Мариуполе был марроканец и еще олин хорват.

«Гражданским нужна была еда, просто чтобы выжить после окружения. Они в это время выносили еду из супермаркетов. Не давали гражданским забирать воду, хотя сами выносили все из магазинов», - рассказывает наемник.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что ситуация на Украине осложняется прибывающими наемниками, вербовкой которых занимаются украинские диппредставительства.

*«Азов» - националистическая организация, запрещенная на территории РФ.