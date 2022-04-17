«Мы были брошены»: британский наемник рассказал, как попал в плен в Мариуполе

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Иностранные бойцы, сражавшиеся на стороне Украины плечом к плечу с морпехами 36-й отдельной бригады ВСУ, не осознавали, как они рискуют, следуя указаниям командования. Об этом рассказал задержанный в Донецкой народной республике британский наемник Шон Пиннер.

Он не только не знал, насколько ничтожны шансы прорваться к цели, намеченной для бригады, но даже точно не смог назвать место, куда было решено уходить из Мариуполя.

«Мы были в промышленной зоне Мариуполя. Было принято решение уходить оттуда, но я точно не могу сказать куда. В 4 часа утра во вторник мы начали движение, было темно», - сообщил британец.

С собой забрали раненых бойцов. Вскоре после начала пути военнослужащие оказались в центре артиллерийских и минометных обстрелов. Кроме того, против них активно работала военная авиация.

«Началась паника, все стали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился», - описал Пиннер.

Сложившему оружие наемнику объяснили, что командование повело их к населенному пункту Зачатовка, до которого было совершенно невозможно добраться в связи с расположением на пути позиций войск РФ и ДНР. Ему также озвучили подозрения морпехов 36-й бригады по поводу того, что руководство ВСУ отправило людей на верную смерть, чтобы сделать из них героев.

В ответ британец признался, что понятия не имел обо всем этом и не представляет, кто принял такое решение. Как отметил Пиннер, он до сих пор не знает, что стало с теми, кто находился на поле боя рядом с ним.

«Мы были брошены... Мне неизвестна судьба раненых, которые там остались. Я не знаю о том, что стало с телами погибших», - высказался наемный боец.

Ранее сообщалось, что более 1300 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ сложили оружие после попытки наступления 11 и 12 апреля. Одним из сдавшихся военных был штурмовик бригады, британский наемник Шон Пиннер. Следственный комитет России взял на себя обязанность допросить англичанина.