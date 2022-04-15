«Мое сердце разрывалось от боли»: жена Медведчука рассказала ужасные подробности содержания депутата под арестом

В первых дней спецоперации на Украине стало известно, что Медведчук сбежал из под домашнего ареста. И теперь стало известно о задержании политика.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Супруга Виктора Медвечука прибыла Москву. Это первое общение Оксаны Марченко с журналистами с момента задержания украинского политика сотрудниками СБУ. Хрупка,я но несломленная. Читает не по бумаге, отвечает на каждый вопрос, просит донести миру правду. В том числе и о пытках, которым СБУ подвергает политзаключенных.

«Нет сомнений, что его избивали в первые часы после задержания. На видео видим опухшие уши, это служит индикатором насилия и выбивания показаний. Подобное недопустимо к кому бы то ни было. Декларация защиты прав человека в Украине давно не работает. Я акцентирую внимание на беззаконии в моей стране. И если вы представляете свободные СМИ, вы должны об этом говорить. Закончу цитатой: "отовсюду меня окружают словами ненависти, за любовь они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают за добро злом ,за любовь ненавистью". Если муж останется жив, он продолжит бороться за украинцев, чтобы все жили в мире и согласии», - заявила Марченко.

У Оксаны нет никакой связи с мужем. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. В адрес семьи постоянно поступают угрозы. Нет реакции от Владимира Зеленского - ему она ранее записала видеообращение. Молчит и западное сообщество.

«Они обираются или уже его пытают. Местонахождение установить невозможно, невозможно обеспечить защиту и меднадзор. Мой отец, 82-летний человек, пытается найти Виктора, ездит во все инстанции, изоляторы, тюрьмы, ищет его. Но нигде его нет. Есть основания предполагать, что в СБУ используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей», - заявила Марченко.

Первую фотографию с задержанным политиком опубликовали в официальных соцсетях Зеленского. Окна в комнате, по понятным причинам, закрыты жалюзи. На политике солдатская форма - на несколько размеров больше - на плече украинский флаг, на руках наручники. В этот же день появляется кадр покрупнее от СБУ - очевидно, что перед показательной фотосессией Медведчука отправили в душ - волосы непричесаны, но не могут скрыть крупную гематому на лбу. Обычно, чтобы кровоподтек стал именно таким, после получения травмы должно пройти по меньшей мере несколько дней.

«Приехали, забрали, больше месяца Медведчук находился у СБУ. Получали информацию, и почему он появился сейчас? На уровне слухов ходила информация, о том что в Мариуполе есть кто-то, кто не должен погибнуть и попасть в плен. И этого кого нужно поменять», - заявил журналист Анатолий Шарий.

Так и совпало, что фотографии плененного Медведчука появились в сети вскоре после того, как стало известно о массовой сдаче украинских морпехов в Мариуполе. А уже на следующий день Зеленский лично предложил обменять политика на пленных военнослужащих. Ни Зеленского, ни его подчиненных не смущает, что на обмен предлагают гражданина своей же страны на других таких же украинцев.

«У оппозиционной партии - "За жизнь" более двух миллионов избирателей. В 2019 году ее поддержка составила 13% - в Верховной Раде IX созыва партия получила 44 места. А уже в 2021 году популярность политического движения составила 22%, что стало явной угрозой имиджу Зеленского. Тогда от Банковой начались первые обвинения Медведчука в связи с Россией. Последние годы лидер ОПЗЖ действительно работал над укреплением российско-украинских отношений. Пробовал себя в качестве архитектора нового и прочного моста между двумя странами. В 2017 году участвовал в переговорном процессе по обмену пленными между Киевом и ДНР и ЛНР. Делал все, чтобы Минские договоренности работали», - рассказал декан факультета МАИС МГИК, политолог Юрий Кот.

Сегодня его супруга, отвечая на вопросы журналистов, сидела напротив камер и большого экрана - на нем те самые фотографии с задержания мужа. Мы задали Оксане Марченко вопрос - как она оценила состояние здоровья мужа, впервые увидев его на снимках.

«В тот день я не верила, что останусь жива, мое сердце жены и матери разрывалось от боли не только за себя и своих детей, которым не нашлось никаких объяснений происходящему. Мы видим только голову, мы не знаем что под этой формой, в каком он состоянии, мои предположения могут быть неверными, но они не очень хорошие», - призналась Марченко.

Медведчук боролся за русский язык и русскую культуру на Украине. Два года назад приезжал в Москву на встречу с премьером Михаилом Мишустиным. Точечно и предметно обсуждали как наладить утерянную связь между Москвой и Киевом. Уже тогда за Медведчуком СБУ начали пристально следить. Затем без суда и следствия завели дело о «госизмене». Посадили под арест. С первых дней военной спецоперации на Украине объявили, что он сбежал. Два месяца о политике ничего не было известно, как вдруг - сенсационный арест.