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МО РФ: на территории «Азовстали» окружены до 400 иностранных наемников

10:58 17.04.2022
Большинство наемников в «Азовстали» являются выходцами из Европы и Канады.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе российскими силами окружены до 400 иностранных наемников. Большинство из них прибыли на Украину из Европы и Канады. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, отметил, что о наемниках рассказали сдавшиеся украинские военнослужащие.

«Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены», - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что с начала спецоперации Украина привлекла более шести тысяч наемников. Сама большая группировка прибыла из Польши - 1717 человек.

Российские вооруженные силы призвали украинских боевиков и иностранных наемников, обороняющихся на территории завода «Азовсталь», сложить оружие и полностью остановить боевые действия. Всем принявшим такое решение бойцам противника гарантировали сохранение жизни.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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