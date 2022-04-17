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МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие

Алиса Краузе
00:34 17.04.2022
Всем сложившим оружие украинским бойцам и иностранным наемникам гарантируют сохранение жизни.
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Российские вооруженные силы призвали украинских боевиков и иностранных наемников, обороняющихся на территории завода «Азовсталь», сложить оружие и полностью остановить боевые действия. Всем принявшим такое решение бойцам противника гарантировали сохранение жизни.

Такое предложение, как указало Минобороны РФ в срочном заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, мотивировано исключительно гуманными принципами российской стороны и связано с катастрофическим гуманитарным положением людей, находящихся на позициях в предприятии.

В рамках гуманитарной операции предполагается установить непрерывную связь между сторонами с 05:00 сегодняшнего дня. После этого, согласно плану, с 05:30 будет обоюдно объявлен «режим полной тишины».

С 06:00 предлагается обозначить фактическое прекращение боевых действий поднятиями красных и белых флагов со стороны РФ и Украины соответственно, после чего «режим тишины» должен будет неукоснительно соблюдаться. С 06:00 до 13:00 по Москве все боевики и иностранные наемники обязаны будут покинуть завод в Мариуполе безоружными и без боеприпасов.

Согласно сведениям МО России, в течение прошлого дня личный состав сил противника, находящихся на защите предприятия «Азовсталь», интенсивно коммуницировал с украинскими властями по радиосвязи. В ходе переговоров оставшиеся почти без воды и пропитания боевики настаивали на получении разрешения на сдачу в плен от Киева. Власти, однако, категорически отказывали военным и наемникам в такой возможности, угрожая расстрелами.

Российская сторона еще раз обратилась к Киеву с призывом действовать благоразумно и отдать команду сложить оружие. Тем не менее, в связи с крайне высокой вероятностью того, что такие распоряжения от властей Украины не поступят, бойцам противника настоятельно рекомендовали самим принять верное решение и прекратить сопротивление.

Аналогичный призыв сложить оружие, вне зависимости от указаний командования, Минобороны РФ адресовало все украинским боевикам и иностранным наемникам.

«Не испытывайте свою судьбу по примеру мариупольской трагедии», - указало МО в заявлении, отметив, что цинизм Киева в отношении своих людей ведет их исключительно к незавидной участи.

Было подчеркнуто, что Российская Федерация обращается с военнопленными в полном соответствии с нормами Женевской конвенции, что уже было продемонстрировано на примере военных, сдавшихся в плен в Мариуполе.

Данное срочное заявления будет в течение ночи регулярно направляться украинским бойцам на заводе «Азовсталь» по всем радиоканалам с интервалом в 30 минут.

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