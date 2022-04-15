Дожать боевиков: как бойцы ДНР берут под контроль здание за зданием в Мариуполе

По оценкам бойцов ДНР, у противника около полутора тысяч человек. В том числе наемники - в радиоперехватах слышали иностранную речь. Им терять нечего, бежать некуда тоже, зажаты между «Азовсталью», морем и речным портом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Больница, врачебный кабинет. Недавно войска ДНР выбили отсюда националистов. Здесь относительно безопасно, а по окнам в соседнем помещении работает снайпер.

«Везде снайперы сидят, девушки-наемники, бьют мужчинам куда надо. Там сидели, клали всех, и мирных тоже, сейчас только по нам работают», - поделился военнослужащий ДНР с позывным Пахарь.

Пахарь рассказывает обстановку. Между съемочной группой и морем меньше километра. Частный сектор, который украинские националисты превратили в крепость. В подвалах оборудованы огневые точки, подземные ходы в человеческий рост.

«Здесь хороший укрепрайон. Подземные ходы, они тут зашли, а там вышли», - прокомментировал Пахарь.

По оценкам бойцов ДНР, у противника около полутора тысяч человек. В том числе наемники - в радиоперехватах слышали иностранную речь. Им терять нечего, бежать некуда тоже, зажаты между «Азовсталью», морем и речным портом.

Гражданские пока укрываются в своих дворах и подъездах. В некоторых домах квартиры практически у всех сгорели. Дойти до точки распределения гуманитарной помощи тоже проблема. Сюда ее пока не привозят ‐ слишком опасно.