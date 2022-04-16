Подземный город: в ДНР рассказали, что затрудняет штурм «Азовстали»

В ДНР объяснили, в чем особенность завода «Азовсталь» и почему он так хорошо защищен.

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Штурм предприятия «Азовсталь» заметно затруднен в связи с тем, что под ним располагается целый подземный город. Помимо этого, отдельные строения завода устроены таким образом, чтобы перенести ядерный удар.

Как указал советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин, огромную промышленную постройку советских времен можно считать практически еще одним Мариуполем, со своими дорогами и коммуникациями. В свое время завод строился с расчетом на возможность самых разных атак или блокады.

Кроме того, количество живой силы противника, задействованной в обороне предприятия, исчисляется тысячами человек. Также, по словам Гагина, у защитников «Азовстали» есть большой арсенал вооружения и серьезный парк бронетехники, располагающийся прямо на территории.

«Поэтому операция идет достаточно медленно, на первый взгляд, но, с другой стороны, надо понимать, что мы не можем рисковать... людьми», - цитирует советника РИА Новости.

В настоящее время на заводе происходят постоянные артиллерийские дуэли. Однако, заявил Гагин, даже при таких условиях противник в итоге будет разбит.