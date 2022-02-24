Защита людей и демилитаризация Украины: главное из обращения Путина об операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.

«В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», - сказал Путин.

Президент уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации. Как отметил Путин, действия РФ связаны не с ущемлением интересов Киева, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

«Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», - отметил глава государства.

Также Путин обратился к украинским военнослужащим. Он призвал их сложить оружие и отправиться домой.

«Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом», - сказал президент.

По словам Путин, военная машина НАТО движется и приближается к границам России вплотную. Москва на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока НАТО на восток, однако в ответ сталкивалась только с обманом, попытками давления и шантажа. Президент сказал, что действия НАТО противоречат морали. По его словам, «политика - грязное дело, но не настолько же».

Оценил глава государства и позицию США. Как отметил Путин, все, что не устраивает Вашингтон в мире, объявляется ненужным, а если кто-то не соглашается с этой позицией, то его «ломают через колено».

«В основе политики "Империи лжи", о которой я говорил в начале своего выступления, прежде всего, лежит грубая прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: сила есть - ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила - в справедливости и правде, которые на нашей стороне», - отметил президент.

Путин констатировал, что Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты. Как отметил глава государства, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.