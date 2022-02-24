Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой

Президент России Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим. Глава государства сделал это в ходе телевизионного обращения, состоявшегося утром 24 февраля.

Российский лидер призвал военнослужащих Украины сложить оружие и отправиться домой. Путин напомнил солдатам и офицерам ВСУ, что они давали присягу народу, а не хунте.

«Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом», - сказал президент.

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите народа Донбасса. Президент подчеркнул, что ее цель - защита людей, которые, по его словам, на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам со стороны режима в Киеве.

В среду, 23 февраля, руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина обязана добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении атак ВСУ.