Путин: настоящая сила там, где правда

Все, что не устраивает США в мире, объявляется ненужным, а если кто-то не соглашается с этой позицией, то его «ломают через колено». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам после принятого им решения о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

При этом Путин выразил уверенность, что настоящая сила заключается в правде, а правда - находится на стороне России.

«В основе политики "Империи лжи", о которой я говорил в начале своего выступления, прежде всего, лежит грубая прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: сила есть - ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила - в справедливости и правде, которые на нашей стороне», - отметил глава государства, говоря о действиях Вашингтона.

Российский лидер вспомнил агрессию Запада в отношении Сирии, а также вторжение в Ирак, когда власти США «трясли пробиркой, а информация о ядерном оружии оказалась фейком».

Комментируя расширение НАТО на восток и приближение военного блока к российским границам, Путин подчеркнул, что России не оставили ни одной возможности, кроме той, чтобы защитить себя, и она будет использовать эту возможность.

Кроме того, президент сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Также он призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой».