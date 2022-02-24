Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

«Политика - грязное дело, но не настолько же»: Путин оценил действия НАТО

Иван Линдеманн
06:10 24.02.2022
Президент сказал, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации.
«Политика - грязное дело, но не настолько же»: Путин оценил действия НАТО
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Действия НАТО противоречат морали. С таким заявлением выступил Владимир Путин, объявляя о специальной военной операции в Донбассе.

Президент России заявил, что «политика - грязное дело, но не настолько же».

«Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причем также как и в Донбасс, своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов - пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны», - заявил глава государства.

Также президент сказал, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации. Как отметил Путин, действия РФ связаны не с ущемлением интересов Киева, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

Кроме того, президент обратился к украинским военнослужащим. Он призвал их сложить оружие и отправиться домой. Путин напомнил солдатам и офицерам ВСУ, что они давали присягу народу, а не хунте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:55 В стране и мире
Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой
05:51 В стране и мире
Путин: России не оставили ни одной возможности, кроме той, чтобы защитить себя
05:15 В стране и мире
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинской артиллерией
00:08 В стране и мире
Кремль: главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВСУ
04:06 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о росте доли «стелс-омикрона» в России
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.