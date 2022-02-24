«Политика - грязное дело, но не настолько же»: Путин оценил действия НАТО

Действия НАТО противоречат морали. С таким заявлением выступил Владимир Путин, объявляя о специальной военной операции в Донбассе.

Президент России заявил, что «политика - грязное дело, но не настолько же».

«Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причем также как и в Донбасс, своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов - пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны», - заявил глава государства.

Также президент сказал, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации. Как отметил Путин, действия РФ связаны не с ущемлением интересов Киева, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

Кроме того, президент обратился к украинским военнослужащим. Он призвал их сложить оружие и отправиться домой. Путин напомнил солдатам и офицерам ВСУ, что они давали присягу народу, а не хунте.