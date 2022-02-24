Путин заявил о стремлении России к демилитаризации Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к демилитаризации Украины. Об этом глава государства сказал в обращении к россиянам.

«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», - сказал Путин в телеобращении.

Российский лидер особо отметил, что в планы официальной Москвы не входит оккупация территории Украины. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

В своей речи Владимир Путин также обратился к украинским военнослужащим. Российский лидер призвал их сложить оружие и отправиться домой. Путин напомнил солдатам и офицерам ВСУ, что они давали присягу народу, а не хунте.