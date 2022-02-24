Путин заявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Об этом глава государства объявил во время обращения к россиянам.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», - сказал Путин в телеобращении к россиянам.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации.

Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», констатировал Путин. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима, а на любое вмешательство в ситуацию на Украине извне Москва ответит незамедлительно, предупредил он.