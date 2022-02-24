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«Все решения приняты»: Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий

Иван Линдеманн
06:22 24.02.2022
Как отметил глава государства, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.
«Все решения приняты»: Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий
© Фото: MFA Russiav, Globallookpress
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Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты. Об это заявил Владимир Путин, обращаясь к россиянам.

«Надеюсь, что я буду услышан», - констатировал президент РФ.

В ходе обращения Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он уточнил,что действия Москвы связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

«Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», - сказал Путин.

При этом, добавил президент, в планы России не входит оккупация украинских территорий. Москва, по словам Путина, никому и ничего не собирается навязывать силой.

Как отметил глава государства, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.

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