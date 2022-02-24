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Путин: оккупация Украины не входит в цели РФ

Иван Линдеманн
06:23 24.02.2022
Речь идет только о защите мирного населения Донбасса.
Путин: оккупация Украины не входит в цели РФ
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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В планы Российской Федерации не входит оккупация территорий Украины. Речь идет только о защите мирного населения Донбасса. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе телевизионного обращения утром 24 февраля.

«При этом в наши планы не входит оккупация Украины. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», - отметил президент.

Путин также обратился к солдатам и офицерам ВСУ. Он напомнил украинским военнослужащим, за что в общей для обоих стран войне сражались деды и отцы россиян и украинцев. Путин также добавил, что военнослужащие Украины давали присягу народу, а не хунте, и призвал сложить оружие.

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите народа Донбасса. Президент подчеркнул, что ее цель - защита людей, которые, по его словам, на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам со стороны режима в Киеве.

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