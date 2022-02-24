Путин: военная машина НАТО движется и вплотную подходит к границам РФ

Военная машина НАТО движется и приближается к границам России вплотную. Об этом в ходе своего обращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.

Москва на протяжении тридцати лет пыталась договориться о нерасширении блока НАТО на восток, однако в ответ сталкивалась только с обманом, попытками давления и шантажа, напомнил Путин.

Президент также указал на наглую манеру альянса разговаривать с позиции собственной исключительности и вседозволенности.

Путин в четверг, 24 февраля, объявил о начале о специальной военной операции в Донбассе. Решение приняты связи с просьбой о помощи глав Луганской и Донецкой народных республик, объявил президент.

Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», уточнил Путин. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима, а на любое вмешательство в ситуацию на Украине извне Москва ответит незамедлительно, предупредил он.