Вашингтонские стены непонимания: как прошли переговоры Лаврова и Блинкена по гарантиям безопасности

На этой неделе в Женеве продолжился дипломатический марафон, за которым мир наблюдал всю прошлую неделю - в Женеве. По инициативе Вашингтона в Швейцарии снова встретились российская и американская стороны. На этот раз их уже представляли лично главы дипломатических ведомств - Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

Один из самых известных и дорогих отелей мира - женевский Президент-отель - еще накануне вечером оцепили металлическим ограждением. Со стороны набережной выставлены бетонные блоки. Безопасность во время проведения переговоров обеспечивают десятки полицейских. Они запрещают журналистам подходить ближе, все съемки лишь на противоположной стороне улице. Но вот американским журналистам, по традиции, дали куда больше свободы. Репортеры американского телеканала CBS поймали заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова прямо в гардеробе. Спрашивали не о сути переговоров, а, конечно же, об Украине и «почему Россия ее боится».

«Мы никого не боимся, даже США», - ответил дипломат.

Перед началом переговоров - последние приготовления. Представитель страны-хозяйки Швейцарии поправляет флаги. На столах живые цветы - сирень и орхидеи. В традициях флористики они означают теплые чувства, весну и надежду на лучшее. Многие увидели в этом добрый знак. Еще один позитивный сигнал - Лавров и Блинкен улыбаются. В отличие от своих заместителей на прошлой неделе - обмениваются крепким рукопожатием. Первым руку протянул Энтони Блинкен. На этом позитивные сигналы закончились. Еще до переговоров Блинкен заявил журналистам, что не ждет прорывов от этой беседы.

Отношения между Россией и США достигли самого низкого уровня со времен Холодной войны. И понятно, что изменить это в одночасье не получится. Иногда в корне отличается даже интерпретация того, чего удалось достичь в ходе переговоров, а чего нет. А потому совместной пресс-конференции в этот раз каждая из сторон предпочла отдельное общение с прессой.

Сергей Лавров подводит итоги прошедшего разговора. Россия и США проговорили все вопросы, которые возникли у сторон после встреч на прошлой неделе. Разговор получился откровенным, но результатов так и не принес. Единственное, что Вашингтон наконец-то смог сказать конкретно - через неделю Москва получит положенный на бумагу ответ США.

«Услышали первую реакцию США - пока устную - на то, что обсуждалось в тех двух форматах на уровне наших заместителей. Блинкен сказал, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе - это было несколько раз подчеркнуто - представить нам письменную реакцию», - сказал Лавров.

Американские журналисты так же как и западные политики, суть переговоров упорно игнорируют, и все вопросы задают исключительно о выдуманной агрессии России против Украины. Корреспондент CNN поинтересовался, почему именно сейчас было выбрано время - цитата - для нападения Украину. Отвечать на такие вопросы без иронии уже невозможно.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Но утверждая, что это произойдет, вы тут же спрашиваете: почему сейчас? А когда не нападать-то нам?», - ответил Лавров.

Вопрос нашего телеканала касается возможных действий России в случае отказа США предоставить гарантии безопасности. Признает ли Москва республики Донбасса? Сергей Лавров заостряет внимание на том, что главное для ЛДНР - чтобы Киев прекратил военные действия.

«В Кремле уже высказали комментарии на эту тему. Что касается референдума, это был поворотный момент в истории украинского кризиса сразу после кровавого антиконституционного государственного переворота. Мы в очередной раз и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а одобрено Советом Безопасности ООН», - сказал Лавров.

Пресс-конференция Энтони Блинкена как будто бы посвящена совсем другим переговорам. Гарантий безопасности глава Госдепа практически не касается. И продолжает упрямо твердить о российской агрессии и повторять уже знакомые угрозы.

«Мы ясно дали понять, что если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, это будет новое вторжение. Это будет встречено быстрым, суровым и единым ответом со стороны Соединенных Штатов и наших партнеров и союзников. Я сказал Лаврову: вы ухудшаете ситуацию. В 2014 году уровень симпатии украинцев к России был лучше. Но из-за российской агрессии НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе», - сказал Блинкен.

О стене непонимания, которая возникла между российской и американской стороной еще в начале недели предупреждал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. И предупреждая последующие домыслы Вашингтона заявил напрямую - Россия не будет предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины.

«Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и "вторгаться" на Украину», - сказал Рябков.

Но в Вашингтоне снова остались глухи. Информационное нагнетание продолжалось всю неделю. А ровно накануне переговоров Штаты осуществили массированную информационную атаку. Шквал абсурдных заявлений словно специально был спланирован так, чтобы саботировать успешное проведение переговоров. Президент США Джозеф Байден сперва обвинил Россию в агрессии в выступлении по случаю годовщины своего пребывания на посту президента, а потом и вовсе собрал в Белом доме пресс-конференцию - специально чтобы рассказать о российской угрозе и «зеленых человечках».

«Я абсолютно четко сказал президенту Путину - если любые, любые подразделения российских войск пересекут украинскую границу, это будет расценено как вторжение. У России большой опыт использования в целях агрессии мер помимо открытых боевых действий: нападения вооруженных формирований, так называемые атаки в серых зонах, и действия российских солдат без российской формы. Это также касается маленьких "зеленых человечков" в униформе и кибератак», - сказал Байден.

Госсекретарь Энтони Блинкен перед вылетом в Женеву обратился напрямую к гражданам России в духе призыва к капитуляции. Неприкрытые угрозы он перемежал обещаниями процветания - если только Москва пойдет на уступки США.

«Что реально угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями - с Украиной. Больше всех она может затронуть молодых людей, которые будут рисковать своей жизнью, а возможно, даже лишиться ее. Жестокий конфликт - это то, чего вы хотите?! И он вероятно, затянется. Сделает ли он вашу жизнь более безопасной, способствует ли вашему процветанию, откроет ли вам больше возможностей?!», - заявил Блинкен в Берлине.

И в этот же момент сайт Госдепа опубликовал материал о, якобы, дезинформации со стороны России в отношении Украины.

«Лживые заявления режима Путина обвиняют жертву - Украину - в агрессии по отношению к России. Россия вторглась на Украину в 2014 году, оккупирует Крым, контролирует вооруженные силы в Донбассе. И сейчас собрала более ста тысяч военнослужащих на границе с Украиной», - говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Этот документ Лавров позже назвал ложью, которую невозможно читать. МИД России опубликовал официальный ответ.

«Вина за дестабилизацию ситуации на Украине полностью лежит на США и других странах НАТО, поддержавших в феврале 2014 году государственный переворот, в результате которого был свергнут законно избранный президент, а к власти пришли националисты. Жители Крыма и Донбасса, опасаясь за собственную безопасность, не пожелали жить под управлением последователей Бандеры и Шухевича. В результате этого Крым вернулся в состав России, Донецкая и Луганская области провозгласили независимость, и Киев развязал гражданскую войну против Донбасса, продолжающуюся по сей день», - сообщает сайт МИД РФ.

Но Госдеп было уже не остановить. Ведомство опубликовало еще один документ, который без преувеличения поражает своей абсурдностью. В нем Россию обвиняют во всех мировых бедах начиная с середины XX века. Здесь упомянуто все - от ГУЛАГа до развязывания Второй мировой войны.

«Российские правительственные чиновники и их доверенные лица отрицают исторические события или искажают исторические факты. Например, пакт Молотова-Риббентропа, который помог спровоцировать Вторую мировую войну. Кремль также применяет эту формулу к истории украинской государственности, поведению НАТО во время распада Советского Союза, его тюремной системе ГУЛАГ, голоду на Украине, известному как Голодомор, и многим другим событиям», - говорится на сайте Госдепа.

Ну и любимая тактика Вашингтона - санкции. На неделе США ввели новый пакет ограничений, как выразились в Штатах «за вредоносные действия России за рубежом». Пока в списке - только четыре украинских политика, по мнению Вашингтона, связанных с Россией. Но в Сенате уже рассматривают еще два проекта гораздо более масштабных санкций.

«Мы должны быть сильными и едиными, чтобы донести до Владимира Путина и России, что в случае еще одного физического вторжения на Украину - последствия будут разрушительными для России», - заявил член сената США от штата Огайо Роб Портман.

И вот теперь у Штатов есть неделя на предоставление письменного ответа. По информации американской прессы, Госдеп попросил своих российских коллег не обнародовать этот документ. На то, каким может быть его содержание - намекнула официальный представитель Белого дома - Джен Псаки.

«Мы рассматриваем, что возможно сделать в дипломатическом ключе. Это не просто письменный ответ, как будто мы заполняем анкету. Мы собираемся рассказать о наших обеспокоенностях и повторить ряд решительных заявлений, которые вы слышали от президента», - сказала Псаки.

Слова Псаки оптимизма не добавляют. Но Москва намерена вести дипломатическую работу, пока это возможно. Уже известно, что двусторонние контакты могут продолжиться. Их уровень будет понятен, когда США положат на бумагу свой официальный ответ. В Кремле и Белом Доме не исключают новой встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Президент Швецарии уже заявил, что Женева с радостью приняла бы новый саммит на высшем уровне.

Кроме того, вероятно контакты продолжатся и по линии Минобороны. На неделе Сергей Шойгу ответил на предложение министра обороны Великобритании посетить Лондон, чтобы обсудить вопросы безопасности. Британский министр тогда, хоть и назвал свое послание «приглашением» - не обошелся без необоснованных обвинений в адрес Москвы. Сергей Шойгу ответил дипломатично - и пригласил своего коллегу его в Москву.

«Сергей Шойгу подтвердил британскому коллеге, что готов обсудить все насущные вопросы безопасности и, исходя из принципов взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для министра обороны Великобритании время», - сообщается в Facebook российского оборонного ведомства.

Пока же остается ждать письма из Вашингтона. Белый дом предварительно опубликовал заверение, что США в своих письменных предложениях России представят идеи того, как обе стороны могут укрепить чувство безопасности друг друга. Но окончательные выводы можно делать лишь на следующей неделе - когда Россия получит официальный ответ на бумаге.