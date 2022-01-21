Шойгу заявил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном поспособствует снижению напряженности в Европе
Министр обороны РФ подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и предложил провести переговоры в Москве.
© Фото: Минобороны России
Возобновление контактов между Москвой и Лондоном будет способствовать снижению напряженности в Европе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в письме своему британскому коллеге Бену Уоллесу.
Ранее министр обороны Великобритании пригласил главу военного ведомства РФ приехать в Лондон.
Шойгу напомнил, что возможность конструктивного диалога стороны продемонстрировали во время визита российской делегации в Лондон в 2013 году. Тогда в британской столице прошла встреча глав МИД и Минобороны России и Великобритании в формате «2+2».
Шойгу подтвердил Уоллесу готовность обсуждать актуальные вопросы безопасности и предложил провести переговоры в Москве, когда ему будет удобно.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов