Шойгу заявил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном поспособствует снижению напряженности в Европе

Возобновление контактов между Москвой и Лондоном будет способствовать снижению напряженности в Европе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в письме своему британскому коллеге Бену Уоллесу.

Ранее министр обороны Великобритании пригласил главу военного ведомства РФ приехать в Лондон.

Шойгу напомнил, что возможность конструктивного диалога стороны продемонстрировали во время визита российской делегации в Лондон в 2013 году. Тогда в британской столице прошла встреча глав МИД и Минобороны России и Великобритании в формате «2+2».

Шойгу подтвердил Уоллесу готовность обсуждать актуальные вопросы безопасности и предложил провести переговоры в Москве, когда ему будет удобно.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов