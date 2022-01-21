Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никого не боится, даже США. Таким образом дипломат ответил на вопрос американского журналиста «пугает ли Украина Россию» в время переговоров главы МИД РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве.

«Мы не боимся никого, даже США», - цитирует Reuters слова Рябкова журналисту CBS News.

Сегодня, 21 января, в Женеве стартовали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена. Планируется, что стороны оценят итоги предварительно состоявшихся переговоров делегаций РФ и Соединенных Штатов, а также дискуссий по линии НАТО и ОБСЕ, чтобы определить, в каком направлении будут развиваться события далее.