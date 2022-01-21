Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе

На следующей неделе США предоставят письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, озвученные главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе переговоров в Женеве. Об этом глава российского ведомства сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.

«В конечном итоге завершили договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения», - заявил Лавров журналистам.

До этого он отметил, что предоставленный американской стороной на переговорах документ, подготовленный к встрече, «невозможно читать» и в нем содержится «в основном ложь».

«Там достаточно наугад открыть любую страницу и убедиться, что это не выдерживает никакого критического анализа», - казал Лавров.

В Женеве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры длились около полутора часов.