Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не ожидает какого-либо прорыва в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Но при этом Блинкен надеется услышать позиции Москвы по проведенным ранее консультациям на встречах с США в Женеве и с НАТО в Брюсселе. Американский госсекретарь поделился мнением с немецким телеканалом ZDF.

Однако, американская сторона при этом надеется услышать позиции Москвы по проведенным ранее консультациям на встречах с США в Женеве и с НАТО.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/2022121124-kKAYv.html&date=2022-01-21 01:24:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.