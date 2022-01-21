Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не ожидает какого-либо прорыва в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Но при этом Блинкен надеется услышать позиции Москвы по проведенным ранее консультациям на встречах с США в Женеве и с НАТО в Брюсселе. Американский госсекретарь поделился мнением с немецким телеканалом ZDF.
«Я не ожидаю никакого прорыва», - цитирует его слова ТАСС.
Напомним, вечером в четверг российский министр Сергей Лавров прибыл в Женеву для переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном. Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сделал предположение, что по результатам встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности.