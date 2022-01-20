Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден объяснил, что в США понимают под «вторжением РФ на Украину»

Елизавета Потейчук
22:28 20.01.2022
Президент США отметил, что Штаты должны быть готовы к вызовам, которые якобы могут «исходить от России».
Байден объяснил, что в США понимают под «вторжением РФ на Украину»
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Вашингтон расценит любое пересечение границ Украины российскими военными как «вторжение». Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Если военные пересекут границу Украины - это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту Путину», - цитирует РИА Новости слова Байдена.

Лидер США также добавил, что американская сторона должна быть готова реагировать на вызовы, которые якобы может бросать Россия. По его словам, «это включает маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности проведения новых переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. По словам Пескова, разговор двух лидеров нужно приветствовать, так как он будет полезен для обоих государств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:00 В стране и мире
Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном
22:50 В стране и мире
СК и прокуратура организовали проверки после пожара в электричке в Подмосковье
21:43 ОПК
Видео
Против любых препятствий: на что способны российские новейшие роботы «Уран»
19:57 В стране и мире
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве замглавы Минтранса Токареву
13:50 Армия
Видео
Шойгу заявил, что МО РФ введет в эксплуатацию 3 000 зданий и сооружений до 2025 года
Популярное
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве замглавы Минтранса Токареву
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Видео
На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.