Байден объяснил, что в США понимают под «вторжением РФ на Украину»

Вашингтон расценит любое пересечение границ Украины российскими военными как «вторжение». Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Если военные пересекут границу Украины - это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту Путину», - цитирует РИА Новости слова Байдена.

Лидер США также добавил, что американская сторона должна быть готова реагировать на вызовы, которые якобы может бросать Россия. По его словам, «это включает маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности проведения новых переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. По словам Пескова, разговор двух лидеров нужно приветствовать, так как он будет полезен для обоих государств.