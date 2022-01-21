Лавров считает правильным «предать гласности» ответ США на предложения России
Было бы правильным предать гласности ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД РФ также добавил, что будет об этом просить самого Блинкена.
«Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом. Но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет передана нам в качестве их позиции», - сказал Лавров на пресс-конференции.
Также глава российской дипломатии отмечал, что президент России Владимир Путин всегда готов к контактам с Байденом, но вперед забегать не надо. Лавров отметил, что диалог должен быть серьезно подготовлен - нужно понимание, на что должны выйти стороны по итогам задействования потенциала президентов.