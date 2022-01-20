В Конгрессе США рассмотрят новый пакет санкций против России

Республиканские конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект о введении новых санкций против российских чиновников и бизнесменов. Согласно информации с сайта Конгресса, проект представил Джим Бенкс.

По данным Washington Post, пакет предусматривает меры против газопровода «Северный поток - 2», признание России «спонсором терроризма», прекращение финансирования диалогов по вопросам кибербезопасности и стратегической стабильности. Также санкции вводятся против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников и силовиков. Также санкции вводятся против бизнесменов и журналистов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил американским сенаторам во время их визита в Киев, что санкции против России необходимо ввести уже сейчас.