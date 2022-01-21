Глава МИД РФ заявил, что Путин всегда готов к контактам с Байденом, но вперед забегать не надо

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин всегда готов к контактам с американским коллегой. Но забегать при этом вперед, по словам Лаврова, не надо.

«Мы ждем официального ответа на бумаге на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне. И давайте не будем забегать вперед, президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом», - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с американским госсекретаре Энтони Блинкеном.

Лавров отметил, что такие контакты должны быть серьезно подготовлены - нужно понимание, на что должны выйти стороны по итогам задействования потенциала президентов.

Также Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения России по безопасности на следующей неделе. А президент России Владимир Путин говорил ранее, что ожидает от партнеров конкретную и развернутую реакцию на проекты документов по безопасности.