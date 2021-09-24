Погода или ошибка инструкторов: что стало причиной трагедии на Эльбрусе

Двое из пострадавших при восхождении на Эльбрус находятся в реанимации в стабильном состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии. Всего с обморожением и другими травмами в больницах - 11 человек, пятеро погибли.

Тела троих еще остаются на склоне - спасателям пришлось прервать операцию из-за сильного ветра со снегом и практически нулевой видимости. Она продолжится ближе к ночи, когда обещают небольшое прояснение.

Участник экспедиции Сергей Попов в 43 года впервые решил покорить Эльбрус. Позади - 9 месяцев подготовки, походы по Уральским горам. Но гора его не приняла, как и остальных туристов из группы. На высоте более 5 тысяч метров началась снежная буря.

Девятнадцать человек оказались разбросаны друг от друга. Скорость ветра - как при сильнейшем урагане. Дальше протянутой руки - темнота. Дмитрий оказался рядом с гидом. Он и вывел его из снежного плена.

«Я, мой гид Антон и жена гида Ильи втроем спустились. Ночная неожиданная прогулка на ратраках», - рассказал Дмитрий Долгов.

Позже станет известно, что пять человек из группы не выжили. Первой погибла 39-летняя жительница Екатеринбурга. Ей стало плохо еще в начале подъема. Один из гидов решил проводить ее вниз.

«В момент спуска резко упало давление атмосферное, и начался шторм. Девушка в течение часа у него на руках скончалась. Он (гид - прим. ред.)ожидал возле трупа группу, параллельно пытался связаться с МЧС»,- объяснил старший гид Денис Алимов.

Связь появилась примерно через час. Спасатели добрались до седловины и вытащили из снежного плена всю группу. Сначала работали 20 человек - передовой отряд спасателей. Позже группировку увеличили до семидесяти.

Сергей Баранов - один из тех, кто ринулся на помощь. Телеканалу «Звезда» он эксклюзивно рассказал, от чего, по его мнению, могли погибнуть туристы.

«Горная болезнь, наверное, была у всех у них, но от нее не умирают. Парень, котрого мы транспортировали, судя по симптомам, у него был отек мозга. Я в горах работаю 23 года и многое повидал. Девушка, которую спускали, наверное, умерла от переохлаждения. Она со мной говорила. А потом умерла уже, через час-полтора», - объяснил он.

Еще одна погибшая Анна Макарова - туристка из Якутии. Она не была новичком в спорте. Ее знали даже в республиканской Федерации альпинизма и скалолазания. У девушки остались маленький ребенок и пожилая мама.

Еще двое скончались уже в больнице. Во время спуска они потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900м, где и скончались, не приходя в сознание.

Туркомпания, где участники восхождения, покупали путевки, разделит ответственность вместе с сотрудниками, которые повели людей на вершину. Сами туристы говорят, что о непогоде знали, но надеялись проскочить.

Денис Кисилев, инструктур, Эльбрус покорял трижды. Уверен, трагедии можно было избежать.

«Гора несложная, пологая, длинная и высокая. Восхождение можно совершить. Погода резко меняется, но эта резкость в течение часов, не в течение секунд - предпосылки есть. Мы не в каменном веке, прогнозы погоды есть, и они точные», - заявил альпинист.

За последние пару на Эльбрусе побывали сотни туристов. Анна Белоногова - одна из тех, кто принимал участие в восхождении всего две недели назад.

«В хорошую погоду видна дорога, просматривается тропа. И кажется, что все близко, легко и просто, но погода меняется в считаные минуты. И возможности быстро сбежать нет. Подъем и спуск требуют колоссальных усилий, силы воли, это все происходит очень медленно. Перед восхождением каждый участник группы проходит акклиматизацию. Несколько дней мы поднимаемся на высоту и спускаемся. Готовим организм к высокогорью. Это примерно 5-6 дней занимает», -рассказала она.

Акклиматизацию проходили и в этот раз. Одному из участников похода перед восхождением исполнилось 39 лет. Праздничные свечи он задувал на высоте 3900 метров.

Обычно в горы ходят небольшими группами - по 5-6 человек плюс гиды. Но в этот раз группа оказалось большой - подняться решили 15 любителей, их сопровождали 4 профессионала. Но и этого оказалось недостаточно.

«Есть вполне отработанные правила безопасности в горах. Так много людей обслуживать на горе - это погоня за деньгами. Один гид может взять на себя максимум 6 человек», - отметил заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Почему малоподготовленные туристы оказались в непогоду на горе, выяснят следователи.Спасателей Эльбрусского высокогорного поискового отряда, которые мгновенно среагировали на сигнал о помощи, представят к наградам. В ближайшие часы им предстоит подняться на склон еще раз, чтобы забрать тела троих погибших.