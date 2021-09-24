«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Гид туристической группы Игорь Даньков записал видео перед трагическим восхождением альпинистов на Эльбрус. На кадрах видно, что начался сильный снегопад. Впоследствии туристы столкнулись с сильной пургой, в результате видимость была около полуметра.
«Уже зима пришла на Эльбрус. Снег такой хороший идет, мягонький, пушистенький. Уже на лыжах можно кататься, на сноуборде», - сказал на видео мужчина.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на Эльбрус группа туристов из 19 человек запросила помощь. ЧП произошло на отметке в 5 400 метров. Пятеро человек погибли, остальных спасатели эвакуировали на ратраках к подножию и передали медикам. У большинства пострадавших было обморожение. У одного туриста сломана нога. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
Впоследствии старший гид группы Денис Алимов раскрыл «Звезде» подробности трагедии с участием группы альпинистов. Он также прокомментировал сообщения о том, что гиды якобы оставили людей в горах.