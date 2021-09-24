Врач описала состояние пострадавших при трагедии на Эльбрусе

Врач ортопед-травматолог клинической больницы Кабардино-Балкарии, куда были доставлены выжившие после трагедии на Эльбрусе альпинисты, Анджела Теунова в беседе со «Звездой» рассказала о состоянии пострадавших.

Медик рассказала, что альпинисты были доставлены с места происшествия около трех часов ночи. Трое пострадавших с общим переохлаждением госпитализированы в терапевтическое отделение. Восемь человек с различной степенью обморожения различных областей тела получают лечение в ожоговом отделении, и один человек с переломом голени госпитализирован в травматологическое отделение.

«В основном относительно удовлетворительно. Некоторые самостоятельно передвигаются. Пострадавшие с обморожениями конечностей не передвигаются в настоящий момент. Прогнозы с более поверхностными обморожениями благоприятные, если четвертая степень, придется производить некрэктомию, к сожалению», - сказала Теунова.

Ранее сообщалось, что во время восхождения на Эльбрус группа туристов из 19 человек запросила помощь. ЧП произошло на отметке в 5 400 метров. Пятеро человек погибли, остальных спасатели эвакуировали на ратраках к подножию и передали медикам. У большинства пострадавших было обморожение. У одного туриста сломана нога. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Впоследствии старший гид группы Денис Алимов раскрыл «Звезде» подробности трагедии с участием группы альпинистов на Эльбрусе. Он также прокомментировал сообщения о том, что гиды якобы оставили людей в горах.