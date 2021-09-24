«Для паники не оставалось сил»: участник спасательной операции на Эльбрусе рассказал о погибших туристах

Пострадавших на Эльбрусе альпинистов обнаружили в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал добровольный участник поисково-спасательной операции Сергей Баранов. Вместе с сотрудниками МЧС и друзьями он принимал участие в розыске туристов.

«Там были друзья моего друга, который принимал участие в этом, а мы просто присоединились к отряду МЧС. Попросились и нас взяли. Мы с ребятами много лет знакомы и вместе работали на горе. Мой друг Денис попросил меня о помощи в районе 16 часов. Сигналов мы не получали, просто ему показалось, что группа давно не выходит на связь и он попросил меня поддержать его в поисковых работах», - рассказал «Звезде» Баранов.

В это время туристы из разных городов страны, которые прилетели специально ради восхождения на Эльбрус, погибали на его склоне. Часть группы уже не могла самостоятельно передвигаться из-за обморожений и полученных травм.

«Мы с ребятами из МЧС заехали на пять тысяч метров на ратраке. Это достаточно высоко. Погода была плохая, но не драматичная. Дальше пошли искать людей. Где-то в получасе от ратрака мы встретили трех гидов, которые шли отдельно от группы, а потом по фонарикам нашли еще 12 человек, которые были в полукилометре от этой точки», - вспомнил доброволец.

Проведя быструю перекличку и бегло осмотрев альпинистов, сотрудники МЧС приняли решение срочно эвакуировать их со склона. Те, кто мог передвигаться продолжили свой путь вниз.

«Из 12 человек, которых мы нашли, восемь по команде встали и пошли. Они могли спокойно с гидами уйти, но почему-то остались ждать. Четверых лежачих мы эвакуировали. Это были неходячие люди. У них для паники уже не оставалось сил и обморожения были тяжелые. Они были обезволенные и состояние у них было очень тяжелое. Вполне предсказуемо, что они не дожили до больницы», - с сожалением отметил Сергей.

Трагедия на горном склоне произошла накануне. Изначально в поход отправилась группа из 19 человек. Во время спуска погода испортилась, температура упала и начался буран. К тому моменту, как спасатели обнаружили замерзающих людей, погибли пятеро участников восхождения. Остальных удалось спустить к подножию горы и передать медикам.

Ранее врач, занимающаяся лечением доставленных в госпиталь альпинистов, отметила, что у большинства из них благоприятный прогноз. Получившим серьезные обморожения проведут операции, добавила она.