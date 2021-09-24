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«Не дает работать ребятам»: спасатель рассказал о трудностях операции на Эльбрусе

Анна Назайкина
18:42 24.09.2021
Трагедия произошла на высоте 5 400 метров и унесла жизни пяти человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Instagram, denya.aleksss
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Спасатель Анзор Хаджиев, который принимал участие в поисках альпинистов на Эльбрусе, в беседе со «Звездой» рассказал о ходе операции. По словам мужчины, все выжившие туристы были переданы медикам, с вершины осталось транспортировать тела погибших.

«Другая команда сейчас на горе, ожидают погодные условия, потому что они сильно ухудшились. Ждут прояснения. Осталось транспортировать тела, которые находятся на данный момент на высоте 5 350 метров. Погода просто не дает работать ребятам, там по колено снега. Все надуло, по этой причине немножко задерживается», - рассказал Хаджиев.

Ранее стало известно, что во время восхождения на Эльбрус группа туристов из 19 человек запросила помощь. ЧП произошло на отметке в 5 400 метров. Пять человек погибло, остальных спасатели эвакуировали на ратраках к подножию и передали медикам. У большинства пострадавших было обморожение. У одного туриста сломана нога. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Впоследствии старший гид группы Денис Алимов раскрыл «Звезде» подробности трагедии с участием группы альпинистов на Эльбрусе. Он также опровергнул сообщения о том, что гиды якобы оставили людей в горах. Кроме того, организатор туристической группы рассказал, в чем, по его мнению, состоял «фатальный фактор» трагедии.

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