Гид раскрыл «фатальный фактор» трагедии с альпинистами на Эльбрусе

Организатор туристической группы Денис Алимов раскрыл «Звезде» подробности трагедии с участием группы альпинистов на Эльбрусе. Он также прокомментировал сообщения о том, что гиды якобы оставили людей в горах.

«Нет, конечно, такого не было. Группа вышла на маршрут, поднялась на ратраке на косую полку в два часа ночи. После этого они пошли по косой полке. Примерно в 10 утра они вышли на плато, кратер выше седловины. То есть, там до вершины оставался еще час где-то.Там же, на плато, они поднимались по веревкам, по перилам, специально оборудованным. Погода была ясная, ветра почти не было», - рассказал мужчина.

Затем, по его словам, одной из туристок стало плохо на плато. Она попросила спустить ее вниз, чтобы стало легче дышать. Для этого был выделен один из помощников гида, он пристегнул ее к себе и начал спуск по перилам. Группа пошла дальше на плато.

«Дальше, со слов этого гида, начался кошмар. Буквально через 15-20 минут, как они пошли вниз на седловину, налетел шквал, ветер стал дуть снизу вверх, очень плотный снег, видимость упала до полуметра, резкое понижение температуры, и девушке стало на глазах плохо. Она стала терять сознание», - поделился воспоминаниями организатор похода.

Когда они дошли до седловины, девушка уже не могла ходить, мужчина донес ее до рельефа, и альпинистка скончалась у гида на руках в течение 30-40 минут, утверждает Алимов.

«Далее он где-то часа три прождал на седловине, видимость была очень низкая. Ветер все увеличивался и увеличивался, и гид в какой-то момент принял решение в три часа дня идти самостоятельно. Пошел вниз. Как только связь появилась, вызвал ратрак, он его забрал. Он сразу вышел на связь с МЧС, с координатором нашим», - сказал он.

В то же время остальная часть группы с гидами возвращалась обратно после вершины, туристы дошли до края плато, начали спуск, где их встретили шквалистый ветер и заметенные снегом перила, отметил Алимов. Для спуска альпинисты создали связку, одна из них сорвалась.

«Во время срыва они съехали вниз, и человек сломал себе ногу. Группа остановилась. Это оказалось фатальным фактором, потому что они остановились оказывать помощь сломавшему ногу, потеряли время. У некоторых участников началось переохлаждение. Через некоторое время еще два человека умерло прямо у них на глазах», - добавил гид.

После этого, со слова организатора, было принято решение разделить группы на части, чтобы самые быстрые ушли вперед, а те, кто помедленнее, шли в своем темпе. Таким образом планировалась избежать еще большего количества жертв. К этому моменту спасатели уже двинулись навстречу и начали «вылавливать» группы, сопровождать их на ратраке.

Ранее стало известно, что во время восхождения на Эльбрус группа туристов из 19 человек запросила помощь. ЧП произошло на отметке в 5400 метров. Пятеро человек погибли, остальных спасатели эвакуировали на ратраках к подножию и передали медикам. У большинства пострадавших было обморожение. У одного туриста сломана нога. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.