«Это ровняшка»: альпинист о своем самочувствии после происшествия на Эльбрусе

Турист Дмитрий Долгов, также поднимавшийся на Эльбрус, рассказал о своем состоянии. В настоящий момент его беспокоит невысокая температура и головная боль. По его мнению, это может быть вызвано связано с резким спуском с высоты.

«Голова немного болит. Температура 37. Привезли в больничку где-то в три-четыре утра. Поставили сразу капельницу, прокапали. Только голова болит, но, мне кажется, что это “ровняшка”, когда тебя с пяти тысяч спускают на уровень Нальчика», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что во время восхождения на Эльбрус группа туристов из 19 человек запросила помощь. ЧП произошло на отметке в 5400 метров. Пятеро человек погибли, остальных спасатели эвакуировали на ратраках к подножию и передали медикам. У большинства пострадавших было обморожение. У одного туриста сломана нога. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Впоследствии старший гид группы Денис Алимов раскрыл «Звезде» подробности трагедии с участием группы альпинистов на Эльбрусе. Он также прокомментировал сообщения о том, что гиды якобы оставили людей в горах.