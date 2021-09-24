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Пострадавший на Эльбрусе турист рассказал, что его испугало

Светлана Иванова
14:37 24.09.2021
Мужчина подчеркнул, что оценил масштаб происшествия гораздо позже.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пострадавший из-за сильной пурги на Эльбрусе Сергей Попов рассказал «Звезде»  подробности происшествия. Сильный снег и ветер застали туриста на спуске, причем со снижением высоты осадков становилось все больше.

«Начали спуск, примерно на 30 процентах спуска поднялся ветер и к нему добавился снег, и чем ниже, тем снега становилось все больше... Мы оказались втроем из моей группы, что с остальными происходило, я не знаю», - сообщил мужчина.

Он добавил, что в это время перекрикивался с еще несколькими людьми, которые, предположительно, в составе второй группы поднимались на гору.

По словам Попова, он получил обморожение, однако в целом чувствует себя нормально. Пострадавший добавил, что оценил масштаб происшествия гораздо позже.  

«Я на самом деле испугался сегодня ночью, когда оказалось, что за нами чуть ли не целую вереницу скорых прислали, быстро нас привезли сюда», - указал Попов.

Он добавил, что стал участником высотного восхождения впервые и пока не готов думать о дальнейшем покорении гор.

Ранее во время восхождения на Эльбрус группа туристов из 19 человек запросила помощь. ЧП произошло на отметке в 5 400 метров. Пятеро человек погибли, остальных спасатели эвакуировали на ратраках к подножию и передали медикам. У большинства пострадавших зафиксировано обморожение.

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